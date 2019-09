Buren geschrokken van dode bij healing IJzendijke: ‘Therapeuten waren heel normaal, geen zwevers’

26 september tot 5 oktober: Week van Samen in gemeente Sluis

21:51 Van donderdag 26 september tot zaterdag 5 oktober is het weer de week van Samen in gemeente Sluis. Een week gevuld met leuke activiteiten voor ontmoeting en samen zijn. Meer informatie over wat er allemaal te doen is in de gemeente is te vinden op www.jotaoostburg.nl