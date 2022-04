Bultrugzalm uit blik, lekker hoor! Gewoon te koop bij de plaatselijke super (maar dan wel als roze zalm)

Sinds dat bekend werd, zijn er meer meldingen gedaan. We weten nu van zeven waarnemingen en die mag je zeker met een factor 100 vermeerderen. Je moet je realiseren dat slechts een klein deel van de bultrugzalmen die in onze wateren zwemmen, wordt gevangen. En niet elke vangst wordt gerapporteerd. Als de omstandigheden hier goed blijken te zijn, kan deze soort hier - net als in Scandinavië gebeurd is - snel in aantal toenemen.

Heel lekker. Ze liggen gewoon ingeblikt in de supermarkt. Het vlees is mooi roze. Op de verpakking staat vaak ‘roze zalm’ of ‘pink salmon’ en soms ook ‘fancy'. In de gebieden waar deze vis van oorsprong in het wild voorkomt, wordt er grootschalig op gevist. We hebben het dan over de rivieren en kustgebieden van het noordelijk deel van de Grote Oceaan (de Pacific). Bij Japan, Korea, het oostelijk deel van Rusland, Alaska, de kust van West-Canada en het uiterste noordwestelijke deel van de VS. Ook wordt de vis gekweekt en dan uitgezet.