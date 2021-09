Bulldozer rijdt tussen badgasten door op strand van Dishoek. Rijkswaterstaat: ‘Dit is niet de bedoeling’

Hulp aan duikslacht­of­fers in gevaar: behandel­cen­trum in Goes heeft geld nodig

11:38 GOES - De hulp aan duikslachtoffers in Zeeland is in gevaar. Het centrum in Goes waar ze nu nog 24 uur per dag snel kunnen worden behandeld, heeft een half miljoen euro nodig om die 24-uursdienst overeind te kunnen houden. Tot nu toe is het vooral door liefdewerk dat dit mogelijk is. ,,Maar dat houdt een keer op’’, zegt Maarten van Tol.