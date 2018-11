Bulgaars viertal moet 17 en 12 jaar cel in voor roofmoord: Bergenaar later voor de rechter

MIDDELBURG - Vier Bulgaren, die verantwoordelijk worden gehouden voor de roofmoord op de 65-jarige Kees van Schaik uit Rilland, moeten jarenlang de cel in. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag bepaald. De uitspraak viel hoger uit dan de eis.

Na het uitspreken van de vonnissen viel bij de familie van het slachtoffer een last van hun schouders. De zware straffen die de moordenaars opgelegd hebben gekregen helpt de familie bij de verwerking van de dood van zijn vader, zei zoon Edwin.

Drie mannen, M.I. (39) , A.S. (39) en P.I. (47) en een vrouw, de 22-jarige K.K., waren betrokken bij de overval, die op zondag 19 maart 2017 plaatsvond. De mannen moeten zeventien jaar de cel in, de vrouw 12. Er was tegen elk van hen vijftien jaar celstraf geëist. De rechtbank dat bij de overval op Van Schaik extreem en onnodig veel geweld is gebruikt om hennep te stelen.

K. kreeg een lagere straf vanwege haar leeftijd, blanco strafblad en houding tijdens het onderzoek. De rechtbank kwam voor de andere drie met een zwaardere straf dan geëist omdat er tijdens de overval onnodig extreem geweld was gebruikt.

De vier Bulgaren wilden de hennep stelen van Van Schaik (65) die een wietkwekerij op zolder had. De drie mannen waren volgens de rechtbank door K. gebeld in opdracht van een man uit Bergen op Zoom. De drie kwamen uit Brussel en ontmoeten K. in Rilland. Zij leidde hen naar de woning van Van Schaik. De man uit Bergen op Zoom moet later nog voor de rechter verschijnen wegens drugsdelicten.

Van Schaik werd nadat de hennepplanten waren geoogst in zijn woning door de vier voor dood achtergelaten nadat hij zwaar was mishandeld. De hele overval had nog geen half uur geduurd. Hij overleed later die nacht. De volgende avond vonden de buren hem dood in zijn woning. ,,Hij moet een gruwelijke dood zijn gestorven”, aldus de rechtbank.

Over wie wat had gedaan en wie de leiding heeft gehad liepen de verklaringen van de verdachten uiteen. Ze ontkenden alle vier Van Schaik te hebben geslagen. Hun advocaten hadden gepleit voor vrijspraak.

Volgens de rechtbank zijn alle vier in gelijke mate verantwoordelijk voor de mishandeling en overlijden van de Rillander. Volgens de rechtbank werd hij in hal mishandeld en vastgebonden. Hoewel niet duidelijk is wie welke klappen heeft uitgedeeld, is het voor de rechtbank duidelijk dat ze er alle vier bij betrokken zijn geweest. Het feit dat niemand bij het verlaten van de woning ook maar iets had gedaan om het slachtoffer te helpen, nam de rechtbank hen zeer kwalijk.