Bulgaar opgepakt voor moord op Kees van Schaik in Rilland

Bewoners proberen coniferenbrand te blussen met emmers en tuinslang

16:33 SINT JANSTEEN - Bewoners van een huis aan de Pastoor Mertensstraat in Sint Jansteen hebben woensdagmiddag geprobeerd een brand in hun coniferenhaag eigenhandig te blussen. Hoe de brand ontstond is nog onduidelijk. De brandweer werd gealarmeerd, maar de bewoners wilden daarop niet wachten en namen zelf een tuinslang en wat emmers in handen om de vlammen te doven. De brandweer arriveerde en hielp hen door met enkele welgemikte stralen water het vuur te blussen.