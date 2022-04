Buitenlesdag met de beste buitenleerkracht van Zeeland

Open Podium | Video Goese dweilband The Pink Panthers vrolijkt al meer dan 30 jaar feesten op

‘Het is pas een feest, als The Pink Panthers zijn geweest’, is het motto van de band uit Goes. Natuurlijk spelen The Pink Panthers als echte dweilband tijdens carnaval. Maar sousafoon-speler Stefan Simonse vertelt dat de muzikanten ook optreden op festivals. De band is verder te boeken voor braderieën, trouwerijen en andere feesten.

2 april