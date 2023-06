Buitenlander kan vanaf juli weer softdrugs kopen in Goes, shops mogen meer gram verkopen

mijn foto MIJN FOTO | Spectacu­lai­re wolk boven de Ooster­schel­de

,,Op dagen met afwisselend buien en opklaringen kunnen mooie wolken ontstaan, waardoor ik zoveel mogelijk naar buiten kijk. Toen deze wolk verscheen was ik opgelucht dat ik nog op tijd in de haven was om het spektakel boven de Oosterschelde vast te leggen,” zegt Vivian Kramer.