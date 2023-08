‘Buiten de Perken’ is razendsnel vol, maar het blijft een intiem feestje

met Poll Oekraïense vluchtelin­gen zien een nieuwe toekomst voor zich op Schou­wen-Duiveland

Zo’n driekwart van de Oekraïense vluchtelingen op Schouwen-Duiveland wil hier zeker of misschien blijven wonen, bij voorkeur in een goedkopere huurwoning. Dat houdt in dat er de komende vijf jaar meer huizen moeten worden bijgebouwd dan al de bedoeling was, zegt Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland.