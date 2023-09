‘Bruzzz Nazomerfestival wordt een dag vol Zeeuwse zilte zaligheden’

Vier molens op Tholen staan nog stil, maar reparaties komen er aan

Van vijf Thoolse molens die in mei om veiligheidsredenen stil waren gezet, mag er één weer draaien. De molen in Sint Philipsland kan veilig malen, zolang de wind niet te hard waait. De molens in Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland moeten in 2024 eerst worden gerepareerd, voor ze mogen draaien. In 2025 staat de reparatie van twee molens in Tholen en Stavenisse gepland.