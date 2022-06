Brullende motoren voor de Molukken en voor Wilfred

De vijftiende editie van de motorrit voor de Molukken wordt vandaag gereden. Honderden motorrijders uit het hele land komen naar de Molukse wijk in Middelburg voor een rit langs de hoogtepunten van Zeeland. De opbrengsten gaan naar goede doelen, zoals kindertehuizen in de Molukken. Maurits Sep en Noortje de Kroo bespreken in de PZC deze week wat de rit zo bijzonder maakt, hoe die ooit is ontstaan en waarom de jubileumeditie een dag ‘met een traan en een lach’ zal zijn. Luister de podcast hier of via je favoriete podcast app.