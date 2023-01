Bruggen en sluisdeuren komen volgende week naar Nieuwe Sluis in Terneuzen

De bruggen en deuren verlaten vanaf woensdag de opslaglocatie in de Autrichehaven in Westdorpe per drijvend ponton. Een duwboot en een sleepboot varen dit ponton via het Kanaal Gent-Terneuzen langs de zuidelijke landtong naar de nieuwe zeesluis. Die operatie is geen kleinigheidje; er wordt twee weken voor uitgetrokken.