Brouwerslokaal in Groede matcht bier met lokale, verse gerechten: een gouden formule

Dineren tussen de brouwketels waar vloeibaar goud wordt gecreëerd. Het kan in Brouwerslokaal, in het pittoreske centrum van Groede. Een dorpje dat in de winter in ruste is, maar met het stijgen van de temperaturen steeds meer bloeit. Dat merken ze ook in dit ietwat merkwaardig (waarover later meer) etablissement, waar Duits, Engels en Waals Frans vanavond de voertalen zijn. De keuken gaat uit van het shared dining-concept. Je krijgt vijf of acht gerechten om te delen. Gewaagd. Uitzonderingen daargelaten (tapasbar Capaco in Terneuzen bijvoorbeeld), kan ik me moeilijk voorstellen dat zulks Randstedelijks aanslaat in een klein Zeeuws dorpje. Brouwerslokaal bewijst echter vanavond een gouden formule in handen te hebben.