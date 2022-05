Brouwerij uit Hulst denkt een winner te hebben: kombucha op fles en van de tap: ‘Het is gezond en alcoholvrij’

Kombucha is hip. Vooral in de Verenigde Staten, maar langzaam maar zeker ook in Nederland. Het drankje is hier en daar te vinden bij speciaalzaken, meestal tussen de frisdranken. Tijdens de lockdowns, waarin gezonde voeding plots prioriteit nummer één werd, gingen sommige mensen het ook thuis maken. Dat deed bijvoorbeeld Rob Koppejan van het bedrijf Koppejan Sustainable Solutions in Wolphaartsdijk.

Verrast door het resultaat vroeg hij John Vermeersen van de Hulster brouwerij kombucha te bottelen. Vermeersen: ,,Daar had ik alle tijd voor, want tijdens de quarantaines was mijn afzetmarkt - de horeca - gesloten. Na de nodige tests hebben we een kombucha drank ontwikkeld, zowel op fles als op fust, dus als tapdrankje. We lanceren ons merk Ohm My Kombucha vrijdag op het bierfestival in Middelburg.”