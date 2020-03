Brommobiel belandt bij Zaamslag in de sloot

Coronavi­rus zit ga­la-avond in Cinecity in Terneuzen dwars, maar organisa­tie ziet ook voordelen

12:59 TERNEUZEN - Nu de wereldwijde première van de nieuwe James Bond-film is uitgesteld in verband met het coronavirus, valt logischerwijs ook de Zeeuwse vuurdoop in Cinecity in Terneuzen op 3 april in het water. ,,Het is jammer, maar dit geeft ons nu wel een halfjaar extra om er een nog mooier evenement van te maken.”