Bromfietser laat aangereden kind gewond achter, politie zoekt getuigen

Tim van Dijke kijkt al uit naar proloog van ZLM Tour in Heinkens­zand

Voor Tim van Dijke is het mooi dat de ZLM Tour dit jaar begint met proloog. ,,Elk moment dat ik voor mijn eigen kans mag gaan, is mooi meegenomen”, zei de Colijnsplaatse renner van Jumbo-Visma maandag bij de presentatie van het rittenschema in Goes.