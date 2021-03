Broers Azimi aangehouden, politie in hotel op zoek naar administratie in fraude-onderzoek

Partyboot en NAC



Met een gezamenlijk vermogen van 24 miljoen heb je natuurlijk aardig wat te besteden. De laatste jaren kwamen de broers regelmatig op een opvallende manier in het nieuws. Zo kocht Salar Azimi in 2017 de 75 meter lange partyboot Le Formidable. Deze lag twee jaar lang aan de Markkade in Breda waar die weg moest. Vervolgens mocht de boot ook niet in de Belcrumhaven liggen. In de tussentijd is de boot ernstig aan het verloederen geraakt.



Ook is bekend dat de broers, die hun inkomen hebben vergaard met vastgoed en een goedlopend hotel in Zeeland, van voetbal houden. Sinds 2017 zijn zij meerdere malen bereid geweest om geld in NAC Breda te steken. Zo werden de spelers 110.000 euro beloofd als zij zouden promoveren naar de eredivisie. Salar kwam later ook als sponsor op de kleding van de club te staan.



De broers bleken niet alleen van NAC te houden, want ook bij FC Dordrecht, Roda JC en een club in België probeerden zij invloed uit te oefenen middels hun investeringen.



In 2017 verscheen Salar in het SBS6- programma Steenrijk, Straatarm.