Brit fietst de wereld rond voor een beter milieu en maakt tussenstop in Hulst

Martin Hutchinson (57) komt uit Manchester en is een oud-brandweerman. In 2006 besloot hij te reizen en bewuster om zich heen te gaan kijken, vertelt hij in de Hulster pub The Prince of Wales. ,,Terwijl ik liep, observeerde ik. Ik zag rivieren droogvallen, bossen verdwijnen en héél veel beton." In 2016 keerde hij terug naar Engeland en besloot op de fiets Europa te doorkruisen. Hij fietste door Wales, Frankrijk, Spanje, Portugal, België en nu Nederland. De ligfiets met afdak en aanhanger voor hond Starsky ('en ik ben Hutch') is niet te missen in de straten van de vestingstad. De fiets is opgetuigd met vlaggen en reflectoren.

Gastvrijheid

Als het begint te hozen, mag hij de fiets even ín de pub parkeren. Die gastvrijheid in Hulst bevalt hem. ,,Ik ben naar hier gekomen omdat ik vrienden heb in Ossenisse." Tijdens zijn reis overnacht hij regelmatig in brandweerkazernes en ontmoet mensen die hem willen helpen. Zo heeft hij ook een slaapplek aangeboden gekregen in de pub. Zeeuws-Vlaamse scholen bezoekt hij tijdens zijn korte stop niet. ,,Maar ik kom nog eens terug naar Nederland." Martin is onvermoeibaar, hij houdt een vurig betoog over milieuvervuiling, recycling en klimaatverandering. ,,Ik heb al zóveel over plastic gepraat, maar de houding van mensen is een probleem. Als je geen vlinder of een insect wil zien, zie je het ook niet."