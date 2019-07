Breuk in drinkwaterleiding gevonden, personeel kantoor Dow naar huis gestuurd

HOEK - Op de heetste dag van het jaar zocht waterbedrijf Evides in de omgeving van Hoek naar een breuk in de waterleiding. Personeel van het Diamond Center werd naar huis gestuurd.

Waterbedrijf Evides heeft vanmiddag het lek in een waterleiding gevonden. Ten zuiden van de N61 bij Hoek staan akkers blank. Sinds gisteren zocht het waterbedrijf naar het lek. . ,,We vermoeden dat het in de omgeving van Hoek is want uit die omgeving krijgen we klachten”, zei Evides-woordvoerder Rianne de Voogt eerder. Het vermoeden werd bevestigd. ,,We hebben een helikopter laten zoeken en die vond bij Mauritsfort akkers die onder water stonden.”

Op geen moment zat de omgeving zonder drinkwater. Wel was de druk merkbaar lager. ,,Dat maakte het zoeken ook zo lastig", legt De Voogt uit. ,,We merkten wel minder druk maar er kwamen relatief weinig klachten uit de omgeving.”

Volgens de Evides woordvoerder is het probeemgedeelte inmiddels afgesloten. ,,Op dat deel zitten geen gebruikers. We zien aan de systemen dat nu alles zich weer aan het herstellen is. Het lek zelf moet nog wel gedicht worden. We denken dat we dat vandaag of morgen zullen doen.”

Het personeel van het Diamond Center is vanwege de problemen naar huis gestuurd. ,,De waterdruk is zo laag dat het niet langer verantwoord was op zo'n hete dag", zegt Dow-woordvoerder Ciccio Pecoraro. ,,Als de toiletten niet doorgespoeld kunnen worden kan er hier niet gewerkt worden. We hebben de mensen gevraagd op een andere locatie of thuis te werken.”