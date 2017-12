Bredanaar Huub Hieltjes (52) wordt waarnemend burgemeester Kapelle

,,Ik kijk er naar uit om te beginnen in de mooie gemeente Kapelle", aldus Hieltjes in een eerste reactie. ,,Toch de bloesem van Zeeland."



Het is zijn eerste burgemeesterspost. Hij heeft wel veel bestuurlijke ervaring, onder meer als waarnemend dijkgraaf, als bestuurder van waterschap Brabantse Delta en de Unie van Waterschappen en Statenlid voor de VVD in Zuid-Holland. In januari wordt hij ook lid van de raad van commissarissen van de Westerscheldetunnel.



,,Ik heb regelmatig samengewerkt met overheden in Zeeland. Ik kijk er naar uit dat voort te zetten." Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt de burgemeestersvacature in Kapelle zo snel mogelijk opengesteld. Hieltjes wil niet aangeven of hij daarvoor in de race is. ,,Ik richt me nu helemaal op het waarnemerschap."