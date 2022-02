Bredabus uitgekleed en lijn 10 weg? Hulst gaat daar dwars voor liggen

Een drijvend broedei­land moet de ergste overlast van visdiefjes in centrum Terneuzen tegengaan

TERNEUZEN - Een ding is zeker: over een paar maanden komen ze weer, de visdiefjes. Met zijn allen, lekker broeden in de binnenstad van Terneuzen. En dat doen ze doorgaans niet in stilte. Inwoners van het centrum hebben er last van. Een drijvend broedeiland moet nu uitkomst bieden.

23 februari