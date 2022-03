Breda onderneemt geen actie om busverbinding met Zeeuws-Vlaanderen te behouden

De Bredabus - de lijn van Hulst via Antwerpen naar Breda - staat opnieuw op de tocht. De verbinding wordt vooral gebruikt door scholieren en studenten die vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Breda reizen. In de Zeeuwse plannen voor het openbaar vervoer na 2024 komt deze huidige lijn 19 niet meer voor. Onder meer Provinciale Staten en de gemeente Hulst willen de bus juist behouden.

Christine de Moor, opgegroeid in Hulst en nu CDA-raadslid in Breda, had bij het gemeentebestuur aangedrongen op actie. Zij vindt de Bredabus, die sinds de Watersnoodramp in 1953 bestaat, onmisbaar voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. De Moor stelde daarom schriftelijke vragen.

Binding met Zeeuws-Vlaanderen is ‘beperkt’

Het gemeentebestuur wijst er verder op dat het de bedoeling is dat reizigers in Antwerpen een goede aansluiting op de trein naar Breda krijgen. Er wordt bekeken of studenten korting kunnen krijgen op hun treinkaartje. Verder bekijkt de provincie Zeeland samen met vervoersmaatschappij Connexxion de mogelijkheden voor een snelle busverbinding van Zeeuws-Vlaanderen naar het station in Goes, met overstap op de trein naar West-Brabant.