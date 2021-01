Brandweerman bedenkt oplossing voor het blussen van elektrische voertuigen

Zeeuwen klagen meer over jeugdover­last. Aantal meldingen is sinds lockdown bijna verdubbeld

22 januari MIDDELBURG - Het aantal meldingen van overlast van jongeren in Zeeland is vorig jaar bijna verdubbeld. In 2020 kreeg de politie in het district Zeeland 2514 klachten, tegenover 1315 meldingen in 2019.