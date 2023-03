Brandweer Vlissingen kan taak nog aan, al dan niet met hulp

Aardenburg­se kinderen vertellen de burgemees­ter wat ze missen: fietsenhok, voetbal­kooi en parkeer­plaat­sen

Het was een taak van hun taalles, een brief schrijven aan de burgemeester om te vertellen wat basisschool Op Dreef in Aardenburg mist. Burgemeester Marga Vermue ging vrijdagochtend op de uitnodiging van de leerlingen van groep acht in.