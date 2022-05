Brandweer in Axel heeft twee dagen lang de handen vol aan het blussen van branden

Ze was niet thuis toen maandag brand uitbrak in het huis naast haar. ,,We hadden net boodschappen gedaan in Hulst en in de verte zagen we een rookkolom. Ik weet nog dat ik zei dat het wel in Axel leek te zijn. Mijn vriend zei nog voor de grap ‘hee, je huis staat in brand’. Maar hoe dichterbij we kwam hoe meer het in de buurt leek. Het is echt in Axel, verrek, het lijkt wel in mijn eigen straat. Toen we uiteindelijk aangekomen waren, was de brandweer al volop bezig. Die grap van 'hee, je huis staat in brand', die maken we dus niet meer.”