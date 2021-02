Brandweer haalt kindje uit moerasachtig gebied Sas van Gent

Vroege lente zorgt voor Zeeuwse records

23 februari VLISSINGEN - De vroege lente breekt al enkele dagen records. In Westdorpe werd het dinsdag 16,6 graden. Daarmee is het de warmste 23e februari die tot nu toe daar gemeten is. Het is de vierde dag op rij dat in Westdorpe het dagrecord scherper wordt gesteld.