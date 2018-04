Brandje in frituur Terneuzen door onkruidbestrijding

Oproep collectief NB3: werk samen met Vlaanderen!

14:24 OOSTBURG - Geef recreanten en deeltijdbewoners de kans om neer te strijken in West-Zeeuws-Vlaanderen, en werk binnen de Zwinregio onbeperkt samen met Vlaamse partners. Dat adviseert collectief New Babylon 3 (NB3) aan de nieuwe gemeenteraad in Sluis.