Brand verwoest woning in Clinge

De brandweer was met drie eenheden aanwezig, waaronder een eenheid vanuit België, met waterwagen. Ook kwam een hoogwerker ter plaatse en is een extra waterwagen aangevraagd vanuit Terneuzen. Er was enige tijd sprake van overslaggevaar naar een naastgelegen pand, maar dat kon worden voorkomen. De straat is afgezet voor alle verkeer. Voor de zekerheid is tevens een ambulance opgeroepen.