Brand verwoest stacaravans bij bedrijf in Sas van Gent

Vlaamse overheid: 4600 met PFAS vervuilde percelen rond 3M-fa­briek moeten worden gesaneerd

ZWIJNDRECHT/BEVEREN - In woonwijken en landbouwgebied in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht moeten 4600 percelen worden gesaneerd omdat er ongezond veel PFAS in de grond zit.

7 april