Brand verwoest houten schuur in Goes

Verontrei­ni­ging Singel Domburg minimaal: ‘Mijn kinderen mogen buiten spelen en ik eet sla’

De verontreiniging van de bodem aan de Singel in Domburg is zo minimaal dat bewoner Jeroen Visser zegt dat zijn kinderen buiten mogen spelen en graven. ,,Geen probleem. En als er sla zou staan in mijn tuin zou ik dat ook nog eten.” Ook andere bewoners maken zich geen zorgen, aldus Visser.