Brand op schip op Westerschelde

De LMZ Pluto is een bulkcarrier van 189,99 meter lang en 32,26 meter breed van de Griekse rederij LMZ Shipping, die vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden. Het schip is geladen met schroot.

Omdat het om een metaalbrand gaat, kan het lang duren voordat het vuur onder controle is. Onder meer de KNRM en het Maritime Incident Response Group (MIRG)-team van de brandweer zijn uitgerukt om hulp te verlenen. Het schip is naar de Put van Terneuzen gevaren, waar de bemanning eerst zelf probeert de brand te blussen door het ruim, waar de brand woedt, te sluiten en vervolgens het ruim te vullen met CO 2 . De CO 2 moet de zuurstof verdrijven, waardoor het vuur dooft. De slepers Union 6, Multratug 32, Carl en Multratug 20 wachten in de buurt. Ook het patrouillevaartuig RWS 79 van Rijkswaterstaat is ter plekke.