Brand legt loods met caravans in de as bij Serooskerke, N57 weer open voor verkeer

Bescheiden feestje rond diepste punt Nieuwe Sluis Terneuzen: ‘Kom op, zwaaien naar de drone.’

24 september TERNEUZEN - Op het uitkijkpunt bij de Nieuwe Sluis in aanbouw in Terneuzen heerst donderdagochtend een jolige stemming. Eric Marteijn, projectdirecteur namens opdrachtgever Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), voert het gezelschap aan. Het diepste punt van de Nieuwe Sluis is bereikt en dat wordt coronaproof in alle bescheidenheid gevierd.