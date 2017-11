Brand in woning Breskens

Gezocht: locatie voor beeldengroep Rolf Mulder uit Vogelwaarde

16:46 HULST - Het had op een drijvend ponton in de Vest in Hulst geplaatst kunnen worden. Of op een dijk bij Paal of Walsoorden. Het gaat allemaal niet gebeuren. Kunstenaar Rolf Mulder krijgt van het Hulster college van B en W geen groen licht om zijn kunstwerk te plaatsen in Hulst. Dus zit hij opgescheept met zijn beeldengroep van twaalf kunstwerken.