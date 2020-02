Brand in vrachtwagen vlakbij Westdorpe waarschijnlijk aangestoken

ZorgSaam maakt woonzorg­cen­tra moderner - Hulst en Klooster­zan­de dienen als voorbeeld

16:51 TERNEUZEN - Veel woonzorgcentra van ZorgSaam zijn niet meer van deze tijd, met name in de gemeenten Terneuzen en Sluis. Ze krijgen een opknapbeurt, maar dat gaat wel even duren. ,,We kunnen het niet allemaal tegelijk en we kunnen het ook niet alleen”, zegt Piet van der Maas van ZorgSaam.