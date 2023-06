Brand in verpleeghuis Willibrord is niet echt, maar wel leerzaam

Eens een Zeeuw ‘Zeeland voelde te klein voor een meisje met grote dromen’

Hoewel Mariëlle Wisse (31) al 13 jaar weg is uit Oost-Souburg, noemt ze zichzelf nog steeds een Zeeuws meisje. Maar terugkeren? Dat is geen optie. Want in Amsterdam vond ze de baan van haar dromen. Ze werkt als journalist bij VROUW Magazine.