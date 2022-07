Brand in schuur aan de Plattedijk in Hulst: ‘Je staat machteloos’

De brand werd gemeld rond 15.15 uur. In de schuur stond materiaal opgeslagen. Een buurtbewoner belde 112 nadat zij plots vlammen uit het dak zag slaan. Op het dak ligt asbest. ,,Bij een brand sta je machteloos", verzucht Cor de Vliegher, eigenaar van de schuur. Hij zit in de berm onder een paraplu, die beschermt tegen de fel brandende zon. De Vliegher werd iets voor half vier plots opgeschrikt door een grote knal. ,,Ik dacht: ‘wat is dat nou!?'. Toen zag ik de vlammen door het dak gaan.” Hoe de brand kon ontstaan, weet hij niet. Doordat de wind de goede kant op staat, is het huis niet in gevaar. ,,Gelukkig maar.” Rond 16.00 uur meldt een politieagent dat de brand onder controle is.