Brand in drijvende kraan in Terneuzen

Slagerij De Lijser in Zuidzande sluit na 22 jaar de deur, mét een onderschei­ding voor Anneke Klepper

ZUIDZANDE - De deur is op slot, de vitrine is leeg. Slagerij en dorpswinkel De Lijser in Zuidzande is definitief gesloten. Dat moment ging niet onopgemerkt voorbij, burgemeester Marga Vermue verraste Anneke Klepper met de Sluise Kanjer.

25 juni