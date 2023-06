Brand in berm, weiland en schuur rondom het bedrijf Eco Elenbaas in Ellemeet

Vogelken­ner en vraagbaak Jacob Viergever vereeuwigd in brons

Het was een bijzondere man, en dat is ie! Tot ver buiten Schouwen-Duiveland geroemd als vogelaar en plantenkenner. Dus lag het voor de hand dat oud-inwoner Jacob Viergever (1917-1983) in zijn Serooskerke werd vereeuwigd in het brons.