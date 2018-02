Brand bij chemiebedrijf Eastman in Middelburg

Terneuzenaar die 60-jarige wielrenner doodreed, moet drie jaar zitten

13:18 MIDDELBURG - De 48-jarige Terneuzenaar A. E., die in Hulst de 60-jarige wielrenner Rob Lammerts uit Heikant doodreed, is donderdag veroordeeld tot 36 maanden cel opgelegd we gens een hoge mate van onvoorzichtigheid tijdens het deelnemen aan het verkeer. Ook krijgt de man tien jaar rij-ontzegging. Tegen de man was twee weken geleden vijf jaar gevangenisstraf geëist. Voor een veroordeling wegens doodslag was te weinig bewijs.