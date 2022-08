Voor geoefende wandelaars of met een kunstknie: de Lange Strangetocht is voor iedereen een feest

Om half 9 staan de eerste fanatiekelingen al te trappelen aan de start bij strandpaviljoen De Zeemeeuw in Retranchement. Ingesmeerd en wel. Ze zijn klaar voor de tiende editie van de Lange Strangetocht, een wandeltocht over het strand van De Zeemeeuw tot aan eindbestemming Breskens aan Zee. Onderweg krijgen de wandelaars bij alle strandpaviljoens een stempel. Rotaryclub Oostburg zamelt zo geld in voor goede doelen, deze keer zijn dat de scouting van Oostburg en Commissie D’r Bie. De teller stopt bij 15.000 euro: vijfduizend euro voor ieder goed doel, plus vijfduizend euro voor de aanschaf van AED's ,,Een recordopbrengst", zegt organisator Henriëtte Dees.