Tussen de wit uitgeslagen Duitsers op de consumptietent

Celstraf voor Middelburg­se rijinstruc­teur die leerlinge seksueel misbruikte: ‘Voelt als genoegdoe­ning’

Een voormalig rijinstructeur (32) uit Middelburg moet vier maanden de gevangenis in voor het plegen van ontuchtige handelingen met een toen 17-jarige leerlinge, die hij in de auto had. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen.