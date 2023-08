Rotondebrand in Middelburg

Feest­vierend Mae Uku staat op een keerpunt; Molukse stichting besluit snel over toekomst gebouw

De Molukse stichting Mae Uku hield zaterdag al weer de 39e editie van het Midzomerfeest in de Molukse wijk in Oost-Souburg. Het altijd vrolijke feest had dit jaar een serieuze ondertoon, want Mae Uku wil graag doorgaan.