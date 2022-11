OM eist 18 jaar cel tegen Sandra H. voor moord op Ichelle van de Velde

De officier van justitie rekent het H. daarbij aan dat ze nog steeds niet precies vertelt wat er in december 2020 is gebeurd in haar winkel in Oostburg, dat ze Ichelles familie maandenlang op een dwaalspoor zette en haar tienerzoon liet meehelpen bij het laten verdwijnen van lichaamsdelen.

Het OM noemt de verklaringen die de Belgische Sandra H. eerder bij politie, de rechter-commissaris en gisteren in de rechtbank herhaalde leugenachtig, ongeloofwaardig en onjuist. In totaal werd ze vijftien keer gehoord over haar betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Ichelle. Meerdere keren beriep H. zich op haar zwijgrecht en wat ze in eerste instantie vertelde kwam niet helemaal overeen met bevindingen van de politie. ,,De verdachte deed er werkelijk álles aan om de waarheid te verhullen en haar verklaring passend te maken op de onderzoeksresultaten”, zei de officier.

‘Als ik ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet’

,,Als ik ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet”. Zo begon de officier woensdagochtend zijn requisitoir. Hij doelde daarmee op de (verzonnen) verklaring, die H. eerder deed toen ze de moord op Ichelle in de schoenen van haar ex Felix probeerde te schuiven. Die zou het zo hebben gezegd. ,,In werkelijkheid kwam die gedachte uit haar eigen koker”, zei de offier.

Volgens het OM voelde H. zich bedrogen en verraden doordat Ichelle en Felix verliefd op elkaar waren geworden. Ze had de twee zelf bij elkaar gebracht door een sekstrio voor te stellen, maar het was nooit de bedoeling dat het zou uitmonden in een relatie tussen Felix en Ichelle, aldus de officier. Daarom had ze ruzie met Ichelle.

H. ontkende gisteren dat er onenigheid was, wel vertelde de in Duffel geboren vrouw dat ze Ichelle voor Felix wilde waarschuwen. Op 15 december 2020 hadden ze een discussie, die escaleerde. Over en weer werd geduwd, waarna Ichelle tegen de verwarming zou zijn gevallen. H. drukte vervolgens zachtjes de keel dicht van de bewusteloze Ichelle.

‘Ichelle zat vastgebonden’

De officier gaat uit van een ander scenario. Ichelle was groter, zwaarder en sterker dan H. Vermoedelijk was ze weerloos gemaakt door een klap met een hard en stomp voorwerp op haar oog. Onderzoek wees uit dat Ichelles rechteroogkas was gebroken.

Omdat ze zich niet meer kon verzetten, was Ichelle vastgebonden. Die bevinding is gebaseerd op - een per ongeluk - genomen foto in het dossier, waarop Ichelle te zien is in een onnatuurlijke houding met een kleed om haar middel. ,,Het dichtknijpen van de keel moet zijn gebeurd nadat Ichelle was vastgebonden’’, zei de officier.

Nadat Ichelle om het leven was gekomen, verborg H. haar lichaam in een paskamer achter een paar dozen in haar winkel. Daar lag het wekenlang, zelfs nog op de 3de januari 2021 toen Ichelles broer en moeder de winkel bezochten om te zoeken. Nadat ze in België gereedschap had gekocht zaagde H. het lichaam van Ichelle in stukken en dumpte ze de delen in het water.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Tijdens haar detentie is H. uitgebreid onderzocht. Volgens deskundigen lijdt de vrouw aan een persoonlijkheidsstoornis met ontwijkende en afhankelijke trekken. Ze vinden haar verminderd toerekeningsvatbaar, maar schatten de kans op herhaling klein. Wel is uit onderzoeken van een psychiater en psycholoog gebleken dat H. langdurige hulp nodig heeft. Een tbs-behandeling vinden ze voor H. niet nodig.

Volledig scherm Sandra H. in de rechtbank. Tijdens het spreekrecht van nabestaanden werd op twee beeldschermen een foto van Ichelle getoond. © ANP / tekening Nicole van den Hout

‘H. leed onder de situatie en verhoren’

Tijdens zijn pleidooi gaf advocaat Pieter van de Kerkhof aan dat H. na het delict constant onder hoogspanning had geleefd. Door twee maanden te doen alsof ze ook bezorgd was vanwege Ichelles verdwijning werd de drempel om het echte verhaal naar buiten te brengen steeds hoger. ,,Ze had erg te lijden onder de situatie en de verhoren.”

Dat de politie het volgens de raadsman ‘over een andere boeg gooide’, werkte averechts voor de toch al psychisch kwetsbare H. ,,Mijn cliënte werd geconfronteerd met zeer negatieve uitspraken van haar kinderen over haar als persoon en moeder. Toen wilde ze even niet doorgaan met de verhoren.’’ In april van dit jaar, vijftien maanden na het drama, kwam H. alsnog met een bekentenis bij de rechter-commissaris.

Van een ingestudeerd verhaal is volgens Van de Kerkhof geen sprake. H. had geen ruzie en volgens de advocaat al helemaal geen motief om Ichelle om het leven te brengen. ,,Mijn cliënte heeft de belangrijkste gebeurtenissen toegegeven. Ze heeft doodslag bekend, niet een moord.’’

Van de Kerkhof vroeg de rechter een Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) op te leggen zodat H. kan worden behandeld, iets wat ze zelf ook graag wil. Een tbs-maatregel vindt de raadsman ook een optie voor zijn cliënte, maar wel in combinatie met een kortere celstraf.

Na twee zittingsdagen was woensdag het laatste woord aan Sandra H: ,,Ik wil spijt betuigen tegenover de familie van Ichelle en ook tegenover mijn kinderen, van wie ik ik een brief kreeg waarin ze om excuses vroegen. Ook mijn ex-partner vroeg om excuses, maar heb hem zal ik die nooit aanbieden. Ik wil ook mijn zoon en vriendin bedanken die mij kwamen steunen.”

De rechtbank trekt iets meer tijd uit om een beslissing te nemen over het vonnis en doet op 30 november om 12.30 uur uitspraak.

Ichelle van de Velde

