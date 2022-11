OM eist 18 jaar cel tegen Sandra H. voor moord op Ichelle

De officier van justitie rekent het H. daarbij aan dat ze nog steeds niet precies vertelt wat er in december 2020 is gebeurd in haar winkel in Oostburg, Ichelles familie maandenlang op een dwaalspoor zette en haar tienerzoon liet meehelpen bij het wegmaken van lichaamsdelen.

Het OM noemt de verklaringen die de Belgische eerder bij politie, de rechter-commissaris en gisteren in de rechtbank herhaalde leugenachtig, ongeloofwaardig en onjuist. In totaal werd ze vijftien keer gehoord over haar betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Ichelle. Meerdere keren beriep H. zich op haar zwijgrecht en wat ze in eerste instantie vertelde kwam niet helemaal overeen met onderzoeksresultaten van de politie. ,,Ze stemde vervolgens haar verklaringen af op het dossier toen ze wist wat erin stond. Allemaal om de waarheid te verhullen’’, aldus de officier. ,,Dus waarom zouden we haar laatste verklaring dan wel geloven?”

‘Als ik ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet’

,,Als ik ichelle niet kan krijgen, dan jij ook niet”. Zo begon de officier woensdagochtend zijn requisitoir. Hij doelde daarmee op de (verzonnen) verklaring die H. eerder deed toen ze de moord op Ichelle in de schoenen van haar ex Felix probeerde te schuiven. In werkelijkheid ging die uitspraak volgens de officier voor H. zelf op.

Volgens het OM voelde H. zich bedrogen en verraden doordat Ichelle en Felix verliefd op elkaar waren geworden. Ze had de twee zelf bij elkaar gebracht door een sekstrio voor te stellen, maar het was nooit de bedoeling dat het zou uitmonden in een relatie tussen Felix en Ichelle. Daarom had ze ruzie met Ichelle.

H. vertelde gisteren op de eerste zittingsdag dat Ichelle op 15 december 2020 naar haar winkel kwam, waar ze een discussie hadden die escaleerde. H. zei dat ze Ichelle wilde waarschuwen voor Felix. Over en weer werd geduwd, waarna Ichelle tegen de verwarming zou zijn gevallen. H. drukte vervolgens zachtjes de keel dicht van de bewusteloze Ichelle.

‘Ichelle zat vastgebonden’

Volgens de officier zat het anders. Ichelle was groter, zwaarder en sterker dan H. Vermoedelijk was ze weerloos gemaakt door een klap op haar oog. Doordat ze was vastgebonden kon Ichelle zich niet verzetten. Die bevinding is gebaseerd op een foto in het dossier, waarin Ichelle in een onnatuurlijke houding te zien is met een kleed om haar heen. Ichelle kon daardoor haar telefoon niet opnemen toen haar oma belde.

,,Het dichtknijpen van de keel moet zijn gebeurd nadat Ichelle was vastgebonden en nadat de verdachte had gefilmd hoe Ichelle op haar telefoon swipete en haar telefoon ontgrendelde ’’, zei de officier.

Nadat Ichelle om het leven was gekomen, verborg H. haar lichaam in een paskamer achter een paar dozen in haar winkel. Daar lag het wekenlang, zelfs nog op de 3de januari 2021 toen Ichelles broer en moeder de winkel bezochten om te zoeken. Nadat ze in België gereedschap had gekocht zaagde H. het lichaam van Ichelle in stukken en dumpte ze de delen in het water.

De zaak gaat woensdagmiddag verder met het pleidooi van Pieter van de Kerkhof, advocaat van H.

