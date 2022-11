Klein wonen in Zeeland: ‘Koffie heb ik niet, dat neemt alleen maar ruimte in beslag’

REPORTAGE | MET VIDEOHoedekenskerke. Renesse. Middelburg. Terneuzen. Kapelle. Vogelwaarde. Bijna overal in Zeeland staan inmiddels tiny houses of - in goed Zeeuws - mini uusjes. Verhalen over plannen, opleveringen en eerste indrukken waren er genoeg. Maar hoe bevalt het de bewoners van het eerste uur?

Lilian Bergwerf (22) is eigenlijk de ultieme tiny house-bewoner. Ze is jong, alleenwonend en weet als afgestudeerd meubelmaker en (scheeps)interieurbouwer als geen ander hoe je handig met weinig ruimte omgaat. Zo haalde ze een plank uit de kast die deel uitmaakte van de opleveringsinboedel van haar huisje om ruimte te geven aan haar flatscreen-tv. Klinkt misschien simpel, maar je moet het maar net even zien. Met het tekort aan kastruimte in de keuken maakte ze korte metten door er drie kastjes bij te klussen.

Volledig scherm Het huisje van Lilian Bergwerf in Hoedekenskerke, links de Sint-Joriskerk. © Marcelle Davidse

Komt bij dat Bergwerf volledig achter het duurzame en klimaatneutrale karakter staat van haar met zonnepanelen, inductie en infraroodverwarming uitgeruste 28 vierkante meter kleine, zwarte huisje met puntdak midden in Hoedekenskerke. Daarmee is ze idealistischer dan de tiny house-bewoner die in een tiny house terechtkwam via een opportunistische zoektocht naar beschikbare betaalbare woonruimte. Of dan iemand die dankzij de werkgever in een tiny house woont, zoals de werknemers van chemiebedrijf Dow in de tiny houses aan de Van der Peijlstraat in Terneuzen.

Volledig scherm Lilian Bergwerf: ,, Dit is echt helemaal mijn ding.” © Marcelle Davidse

Prullen en frutsels

Bergwerf zat bij de eerste lichting hier in Hoedekenskerke, waar Beveland Wonen begin vorig jaar vijf tiny houses neerzette. ,,Ik ben nog altijd blij dat mijn vader mij op de advertentie wees. Dit is echt helemaal mijn ding. Als het aan mij had gelegen, was ook de gezamenlijke moestuin van de grond gekomen. Maar daar was niet genoeg animo voor. Het enige wat niet zo handig is, is dat ik een verzamelaar ben. Kijk, boven in de punt zit een klein zoldertje. Dat staat helemaal vol met prullen en frutsels. Ik ga graag naar de kringloop, vandaar. Mijn slaapkamer laat ik niet zien, hoor. Daar is het echt een bende.”