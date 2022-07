Geen hoogdravend gedoe, maar gewoon lekker eten bij De Beren in Goes

De Beren-restaurants werden onlangs zowat tot de grond toe afgebrand in een recensie in de NRC. Niet specifiek het restaurant in Goes, laat dat helder zijn. De recensent bezocht De Beren in Apeldoorn, Den Bosch en Dordrecht. ‘Maar’, zo schreef hij, ‘deze recensie mag u extrapoleren naar het eten in alle Beren-filialen.’ Het ging met de botte bijl. Het eten was ‘verschrikkelijke troep’, zand eten zou nog minder erg zijn dan eten bij De Beren en uit de frieten kon je het vet knijpen.