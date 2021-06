Eerste Europese recyclingfabriek voor isolatieplaten in Terneuzen opent deze zomer en de tweede komt er aan

TERNEUZEN - Vijf jaar terug bedachten Lein Tange en Jan Noordegraaf het idee voor een proeffabriek waarin bouwpiepschuim wordt gerecycled. Nu staat hij er in Terneuzen. Het is de eerste en voorlopig enige in Europa. ,,We denken al na over een veel grotere fabriek die vier tot vijf keer zoveel isolatieschuim kan recyclen. Dan zouden we in de proeffabriek andere dingen kunnen testen. Bijvoorbeeld hergebruik van elektronicakunststoffen.”