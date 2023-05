Duurzame drinkbekers verdringen plastic op Zeeuwse festivals (maar nog niet overal)

Bruinvis in haven bij Neeltje Jans, SOS Dolfijn houdt dier in de gaten

Het rescueteam van SOS Dolfijn monitort momenteel een bruinvis die rondzwemt in een haventje bij Neeltje Jans. Het is de vraag of het dier zelfstandig de haven kan uitzwemmen, omdat het daarvoor onder een brug en tussen pijlers door moet.