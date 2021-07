De geneugten van een grens: zij komen voor paracetamol en huizen. En wij gaan voor benzine

video Annie is begonnen aan monster­tocht om aandacht te vragen voor shallow water blackout

30 juni GOES - Annie Ruben-van Driel (60) uit Hoek is begonnen aan haar monster-voettocht van Zeeland naar Drenthe. Ze vraagt hiermee aandacht voor Shallow Water Blackout, waaraan haar zoon Mark in 2018 in een zwembad overleed tijdens een oefening voor zijn opleiding tot commando. Met de rugzak van Mark op de rug houdt ze deze woensdag halt bij Scalda in Goes, waar haar zoon destijds de opleiding veiligheid en vakmanschap volgde.