Buurman vrijgesproken van neersteken vrouw in Oostkapelle

SnowWorld zo goed als zeker nieuwe eigenaar skihal in Terneuzen na executie­vei­ling

26 mei TERNEUZEN - Het eigendom van de skihal in Terneuzen gaat zo goed als zeker over naar SnowWorld, het beursgenoteerde bedrijf van de Vlaamse miljardair Marc Coucke. SnowWorld dat sinds 2019 de skihal in Terneuzen exploiteert en al vier skicentra in Nederland bezit, heeft als enige een bod gedaan bij een openbare veiling van de skihal. De voorzieningenrechter in Middelburg moet dit nog wel goedkeuren.