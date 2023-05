Boze, geïrriteerde of huilende klanten door wachtmuziekje: bij Saman weten ze er alles van

,,Ik sta ervan te kijken, hoeveel reacties je kunt ontlokken met een wachtmuziekje”, zegt Marleen Antonissen van Saman klantadvies. Drieënhalf jaar geleden werd Antonissen manager van die afdeling. Ook toen stond het wachtmuziekje op naam van Danny Vera: Roller coaster, in 2022 op 4 in de top tien van meest gedraaide uitvaartmuziek. Antonissen: ,,We hadden meerdere keren per week klanten huilend aan de lijn. Nu gaan we best goed met de wachttijden, maar toen kon het lang duren. Als je dan steeds moet luisteren naar een nummer dat je herinnert aan het verlies van een naaste... Dat vond ik zó droevig. Het verdriet overviel ze. De telefonisten konden niet veel anders doen dan troosten, het verhaal aanhoren, begrip tonen en menselijk blijven. Heel vervelend.”